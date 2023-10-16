Д’Анджело Расселл: «Моим вдохновением был Деррик Уайт. Хочу быть как он»
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл рассказал, что хочет изменить в своей игре.
«Сейчас ситуация такая, что я могу контролировать свою собственную судьбу. Поэтому для меня это не предсезонка, а первые игры регулярки. И если это выглядит странно, когда я бегаю в обороне по всей площадке, то именно так я и хочу играть.
Моим вдохновением был Деррик Уайт. Я хочу быть как Деррик Уайт [в защите]. Он не получает должного внимания за то, что делает. Все победные моменты он создает сам. Вот кем я хочу быть», – сказал Расселл на пресс-конференции после поражения от «Милуоки».
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