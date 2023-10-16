Д’Анджело Расселл: «Моим вдохновением был Деррик Уайт. Хочу быть как он»

Теги Бостон Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Деррик Уайт Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл рассказал, что хочет изменить в своей игре.

«Сейчас ситуация такая, что я могу контролировать свою собственную судьбу. Поэтому для меня это не предсезонка, а первые игры регулярки. И если это выглядит странно, когда я бегаю в обороне по всей площадке, то именно так я и хочу играть.

Моим вдохновением был Деррик Уайт. Я хочу быть как Деррик Уайт [в защите]. Он не получает должного внимания за то, что делает. Все победные моменты он создает сам. Вот кем я хочу быть», – сказал Расселл на пресс-конференции после поражения от «Милуоки».

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3 комментария

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Алексей Никишин
Так-то Уайт в защитной пятёрке в этом году, так что вниманием его точно не обделили.
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Степан Цубер
молодцом
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Дэннис Молинарев
Я, ты, мы - Деррик Уайт
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