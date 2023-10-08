Д’Анджело Расселл забросил со своей половины площадки, но мяч не был засчитан
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл завершил первую половину предсезонного матча против «Голден Стэйт» точным броском со своей половины площадки.
Попадание не было засчитано, поскольку Расселл выпустил мяч из рук после того, как прозвучала сирена.
«Уорриорз» одержали уверенную победу над «Лейкерс» – 125:108.
Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?
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