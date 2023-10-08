Д’Анджело Расселл забросил со своей половины площадки, но мяч не был засчитан

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл завершил первую половину предсезонного матча против « » точным броском со своей половины площадки.

Попадание не было засчитано, поскольку Расселл выпустил мяч из рук после того, как прозвучала сирена.

«Уорриорз» одержали уверенную победу над «Лейкерс» – 125:108.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?