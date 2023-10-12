Д’Анджело Расселл набрал 21 очко и сделал 8 передач в победном матче против «Кингз» Де’Аарона Фокса

Теги предсезонные матчи Лейкерс Сакраменто НБА видео Д’Анджело Расселл Де'Аарон Фокс Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл набрал 21 очко в победном предсезонном матче против «Сакраменто» (109:101).

Расселл также отметился 8 результативными передачами, перехватом и блок-шотом.

За 21 минуту он реализовал 8 из 12 с игры и 3 из 5 с линии.

В составе «Кингз» самым результативным игроком стал Де’Аарон Фокс с 18 очками и 5 передачами при 6 из 12 с игры и 4 из 4 с линии.

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1 комментарий

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pro~dj
пока обе команды выглядят довольно бодро
надеемся сезон пройдет без серьезных травм
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