Д’Анджело Расселл набрал 21 очко и сделал 8 передач в победном матче против «Кингз» Де’Аарона Фокса
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл набрал 21 очко в победном предсезонном матче против «Сакраменто» (109:101).
Расселл также отметился 8 результативными передачами, перехватом и блок-шотом.
За 21 минуту он реализовал 8 из 12 с игры и 3 из 5 с линии.
В составе «Кингз» самым результативным игроком стал Де’Аарон Фокс с 18 очками и 5 передачами при 6 из 12 с игры и 4 из 4 с линии.
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