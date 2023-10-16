Яннис Адетокумбо о Лилларде: «Никогда не видел, чтобы кто-то был под двойной опекой с первого владения. И это предсезонка»

Теги Лейкерс Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не мог поверить, что «Лейкерс» использовали дабл-тим против Дэмиана Лилларда.

«Я никогда не видел, чтобы кто-то был под двойной опекой в первом владении встречи. Удивительно.

Это предсезонка. Не игра плей-офф, не игра регулярного сезона, даже не игра внутрисезонного турнира! Или хотя бы плей-ин. Это предсезонный матч, и он под двойной опекой. Безумие», – сказал грек после победы над «озерниками» – 108:97.

Лиилард реализовал 3 из 10 с игры и отметился 14 очками, тремя передачами и четырьмя перехватами.

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3 комментария

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Rick Sorkin
Взаимное лизоблюдство никак не прекратится)
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VKing24
3/10, двойная опека справилась на ура)
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Александр Спирин
Ответ VKing24
3/10, двойная опека справилась на ура)
14 очков на 10 бросков с игры. Как-то не похоже, чтоб справились.
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