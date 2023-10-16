Яннис Адетокумбо о внимании к «Милуоки»: «Мы пока ничего не выиграли. Действия громче слов»

Теги Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился своим мнением о большом внимании, которое приковано к команде после приобретения звездного Дэмиана Лилларда.

«Мы еще ничего не выиграли. Вокруг нашей команды будет много шума, но мы ничего не добились. Мы пока даже не сыграли ни разу.

Можно говорить о нашей команде весь день, но действия громче слов. Пока что скажу, что у нас есть возможность сделать нечто особенное, меня это радует и воодушевляет», – сказал Яннис.

В первом предсезонном матче с Лиллардом в составе «Бакс» победили «Лейкерс» – 108:97.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Ну наконец-то хоть кто-то это сказал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий