Форвард « » поделился своим мнением о большом внимании, которое приковано к команде после приобретения звездного .

«Мы еще ничего не выиграли. Вокруг нашей команды будет много шума, но мы ничего не добились. Мы пока даже не сыграли ни разу.

Можно говорить о нашей команде весь день, но действия громче слов. Пока что скажу, что у нас есть возможность сделать нечто особенное, меня это радует и воодушевляет», – сказал Яннис.

В первом предсезонном матче с Лиллардом в составе «Бакс» победили «Лейкерс» – 108:97.

Дэмиан Лиллард – теперь самый известный рэпер в истории Висконсина. Что стоит заценить в его творчестве