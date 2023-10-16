Яннис Адетокумбо о внимании к «Милуоки»: «Мы пока ничего не выиграли. Действия громче слов»
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился своим мнением о большом внимании, которое приковано к команде после приобретения звездного Дэмиана Лилларда.
«Мы еще ничего не выиграли. Вокруг нашей команды будет много шума, но мы ничего не добились. Мы пока даже не сыграли ни разу.
Можно говорить о нашей команде весь день, но действия громче слов. Пока что скажу, что у нас есть возможность сделать нечто особенное, меня это радует и воодушевляет», – сказал Яннис.
В первом предсезонном матче с Лиллардом в составе «Бакс» победили «Лейкерс» – 108:97.
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