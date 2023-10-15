Милош Павичевич: «Не хотели расстраивать болельщиков третий раз подряд»

Главный тренер « » Милош Павичевич поблагодарил болельщиков за поддержку после домашней победы над финалистов прошлого сезона «Локомотивом-Кубань» (84:78).

«Прежде всего хочу сказать «спасибо» игрокам и болельщикам, которые очень нас сегодня поддерживали. Не хотели расстраивать наших болельщиков третий раз подряд, поэтому отдали все силы и энергию на эту игру», – сказал Павичевич.

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