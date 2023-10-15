Милош Павичевич: «Не хотели расстраивать болельщиков третий раз подряд»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Уралмаш Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич поблагодарил болельщиков за поддержку после домашней победы над финалистов прошлого сезона «Локомотивом-Кубань» (84:78).

«Прежде всего хочу сказать «спасибо» игрокам и болельщикам, которые очень нас сегодня поддерживали. Не хотели расстраивать наших болельщиков третий раз подряд, поэтому отдали все силы и энергию на эту игру», – сказал Павичевич.

Новички Единой Лиги ВТБ. Иван Лазарев – об «Уралмаше» и «Руне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий