Октавиус Эллис набрал 24 очка и 8 подборов в дебютном матче за «Уралмаш»

Центровой Октавиус Эллис в воскресенье дебютировал в составе « ».

В матче с «Локомотивом-Кубань» (84:78) Эллис набрал 24 очка, 8 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

За 28 с половиной минут американец реализовал 11 из 14 с игры и заработал 37 баллов в рейтинге эффективности.

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