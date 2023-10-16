Единая лига ВТБ представила репортаж о матче между «Руной» и «Нижним Новгородом»

В воскресенье в Москве состоялся матч регулярного чемпионата лиги ВТБ между «Руной» и «Нижним Новгородом».

Нижегородцам удалось нанести клубу-дебютанту первое поражение в сезоне – 82:78.

Лига ВТБ представила репортаж с матча, в который вошли комментарии Ильи Попова, Гленна Коузи и Николы Ивановича.

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