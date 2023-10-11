Костас Слукас пропустит матч против «Баварии» из-за травмы

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Защитник «Панатинаикоса» Костас Слукас не примет участие в предстоящем матче Евролиги против «Баварии» из-за травмы. МРТ выявила у игрока легкий ушиб левой икроножной мышцы.

Ожидается, что 33-летний защитник также пропустит воскресный матч греческой лиги против «Перистери». Участие Слукаса в матчах Евролиги против «Фенербахче» и «Маккаби», которые состоятся на следующей неделе, находятся под вопросом.

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