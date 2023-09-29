Динос Митоглу и Яннис Папапетру получили травмы перед Суперкубком Греции

Игроки « » Динос Митоглу и выбыли из строя из-за травм.

Митоглу во время недавней тренировки получил повреждение икроножной мышцы. Ожидается, что он пропустит около трех недель.

Папапетру пожаловался на дискомфорт в колене, но его восстановление предположительно не займет много времени.

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