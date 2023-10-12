Джон Хорст: «Мы сделали все возможное для Янниса и организации. Приобретение Дэмиана Лилларда было лучшим решением»

Генеральный менеджер « » Джон Хорст в эфире ESPN впервые высказался после проведения трехстороннего обмена с участием Дэмиана Лилларда.

«Думаю, что за последние пару лет мы сделали все возможное, чтобы выпустить на паркет все лучшее – с Яннисом, для , для организации. Нет никаких сомнений в том, что мы инвестировали в него и всю команду.

Приобретение Дэмиана Лилларда было лучшим решением для организации сейчас и на будущее. Мы очень рады, что провели этот обмен», – сказал Хорст.

«Бакс» в результате сделки расстались с Дрю Холидэем («Портленд») и Грэйсоном Алленом («Финикс»).

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА