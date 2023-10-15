Георгиос Барцокас: «Люк Сикма будет готов к матчу против «Милана»

Главный тренер « » сообщил, что тяжелый форвард вернется в строй во вторник, когда греческая команда встретится с « » в третьем раунде .

«Сикма будет в составе из 12 человек и будет готов к матчу против «Милана». Он тренируется», – сказал тренер.

8 октября Сикма получил травму икроножной мышцы. По предварительным данным, он выбыл на две недели.

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