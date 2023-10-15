Георгиос Барцокас: «Люк Сикма будет готов к матчу против «Милана»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Милан Георгиос Барцокас Люк Сикма Баскетбол

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас сообщил, что тяжелый форвард Люк Сикма вернется в строй во вторник, когда греческая команда встретится с «Миланом» в третьем раунде Евролиги.

«Сикма будет в составе из 12 человек и будет готов к матчу против «Милана». Он тренируется», – сказал тренер.

8 октября Сикма получил травму икроножной мышцы. По предварительным данным, он выбыл на две недели.

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