Георгиос Барцокас: «Люк Сикма будет готов к матчу против «Милана»
Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас сообщил, что тяжелый форвард Люк Сикма вернется в строй во вторник, когда греческая команда встретится с «Миланом» в третьем раунде Евролиги.
«Сикма будет в составе из 12 человек и будет готов к матчу против «Милана». Он тренируется», – сказал тренер.
8 октября Сикма получил травму икроножной мышцы. По предварительным данным, он выбыл на две недели.
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