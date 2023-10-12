Найджел-Уильямс Госс не сыграет с «Барселоной», Фалль и Браздейкис вернутся в состав

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Найджел Уильямс-Госс Мустафа Фалль Игнас Браздейкис Баскетбол

Защитник Найджел-Уильямс Госс пропустит матч Евролиги против «Барселоны» из-за повреждения задней поверхности бедра.

Ранее защитник Шакил Маккиссик выбыл из строя на месяц из-за травмы ноги, бигмэн Люк Сикма – на две недели.

Центровой Мустафа Фалль восстановился и вернется на паркет после пропуска матча первого тура против «Панатинаикоса» (88:78).

Новобранец Игнас Браздейкис также пополнит состав греческого гранда. Литовец получил травму на чемпионате мира-2023: он прошел процесс реабилитации и готов дебютировать за команду.

Матч состоится завтра, 13 октября, в 21:15 по московскому времени.

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