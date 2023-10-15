Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Карцидас», «Олимпиакос» – АЕК
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Промитеас» примет «Кардицас», «Олимпиакос» – АЕК.
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
- Дата проведения
- 15 октября, 17.15, «Арена Мира и Дружбы»
Положение команд: Панатинаикос – 2-0, Олимпиакос – 1-0, Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Арис – 1-1, Аполлон – 1-1, ПАОК – 1-1, Кардицас – 0-1, АЕК – 0-1, Перистери – 0-2, Марусси – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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