Чемпионат Греции. «Промитеас» примет «Карцидас», «Олимпиакос» – АЕК

Теги результаты Олимпиакос АЕК чемпионат Греции Промитеас Кардицас Баскетбол

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Промитеас» примет «Кардицас», «Олимпиакос» – АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Промитеас – Кардицас
Дата проведения
15 октября, 17.00, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Олимпиакос – АЕК
Дата проведения
15 октября, 17.15, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 2-0, Олимпиакос – 1-0, Промитеас – 1-0, Колоссос – 1-0, Лаврион – 1-0, Арис – 1-1, Аполлон – 1-1, ПАОК – 1-1, Кардицас – 0-1, АЕК – 0-1, Перистери – 0-2, Марусси – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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