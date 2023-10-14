«Бесчеловечно». Георгиос Барцокас пожаловался на плотное расписание матчей

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона чемпионат Греции Георгиос Барцокас Баскетбол

Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас после поражения от «Барселоны» (68:77) в Евролиге посетовал на плотное расписание матчей.

«Расписание бесчеловечно для всех. Мы играем в пятницу, воскресенье, вторник, четверг. Уровень баскетбола падает. Это относится ко всем, но мы тоже должны получать от игры удовольствие. Команда одержит много важных побед, но обязательно проиграет некоторые матчи. Давайте придерживаться философии прошлых лет о том, что каждый матч особенный.

Я не могу винить своих игроков, у нас была маленькая ротация. Не все находятся в хорошей форме. Например, Фалль попросил заменить его, он не может играть много минут подряд. Со временем мы станем лучше», – сказал тренер.

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