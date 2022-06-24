Душан Алимпиевич войдет в тренерский штаб «Сперс» в Летней лиге

Сербский специалист Душан Алимпиевич присоединится к тренерскому штабу во время Летней лиги НБА, которая пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

36-летний тренер в минувшем сезоне вывел турецкий в финал Еврокубка и этим привлек внимание «Сперс».

Несмотря на молодой возраст, Алимпиевич обладает большим опытом и уже работал в техническом штабе «Далласа» в Летней лиге 2018 года.

Алимпиевич начал профессиональную тренерскую карьеру в 2013 году в «Воеводине», руководил «Црвеной Звездой» в Евролиге, а также ФМП в Сербии и «Автодором» в Единой лиге ВТБ.

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