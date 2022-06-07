Агент Душана Алимпиевича опроверг слухи о переговорах с ЦСКА

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Миодраг Ражнатович, агент главного тренера «Бурсаспора» Душана Алимпиевича, опроверг слухи о возможном переходе специалиста в ЦСКА в нынешнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что Алимпиевич является одним из кандидатов на вакантную должность главного тренера московского клуба.

«Это неправда. Никто из ЦСКА со мной не связывался. У Душана действующий контракт с «Бурсаспором», — сказал Ражнатович.

36-летний Алимпиевич возглавил «Бурсаспор» в 2020 году. В нынешнем сезоне он вывел турецкую команду в финал Еврокубка.

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