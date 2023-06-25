Душан Алимпиевич, скорее всего, возглавит «Бешикташ»

Сербский специалист Душан Алимпиевич, который покинет «Бурсаспор», скорее всего, в следующем сезоне будет тренировать « », сообщает греческий журналист Христос Харпидис.

Алимпиевич руководил « » с 2020 года. В 2022-м он был признан лучшим тренером Еврокубка.

В России Алимпиевич известен по работе с «Автодором» в сезоне-2018/19.

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