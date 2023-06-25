Душан Алимпиевич, скорее всего, возглавит «Бешикташ»

Теги Бешикташ чемпионат Турции Душан Алимпиевич Бурсаспор Баскетбол

Сербский специалист Душан Алимпиевич, который покинет «Бурсаспор», скорее всего, в следующем сезоне будет тренировать «Бешикташ», сообщает греческий журналист Христос Харпидис.

Алимпиевич руководил «Бурсаспором» с 2020 года. В 2022-м он был признан лучшим тренером Еврокубка.

В России Алимпиевич известен по работе с «Автодором» в сезоне-2018/19.

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий