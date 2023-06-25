Душан Алимпиевич, скорее всего, возглавит «Бешикташ»
Сербский специалист Душан Алимпиевич, который покинет «Бурсаспор», скорее всего, в следующем сезоне будет тренировать «Бешикташ», сообщает греческий журналист Христос Харпидис.
Алимпиевич руководил «Бурсаспором» с 2020 года. В 2022-м он был признан лучшим тренером Еврокубка.
В России Алимпиевич известен по работе с «Автодором» в сезоне-2018/19.
Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х
Комментарии