«Локомотив-Кубань» заинтересован в подписании Клемена Препелича

« ив-Кубань» проявляет серьезный интерес к защитнику (30 лет, 191 см).

Препелич с 2020 года выступал за «Валенсию», а сейчас имеет статус свободного агента. Словенский баскетболист хорош знаком главному тренеру «Локо» Александеру Секуличу, они неоднократно пересекались в сборной Словении.

В минувшем сезоне в матчах АСВ Клемен набирал 6,3 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

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