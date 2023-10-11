«Локомотив-Кубань» заинтересован в подписании Клемена Препелича
«Локомотив-Кубань» проявляет серьезный интерес к защитнику Клемену Препеличу (30 лет, 191 см).
Препелич с 2020 года выступал за «Валенсию», а сейчас имеет статус свободного агента. Словенский баскетболист хорош знаком главному тренеру «Локо» Александеру Секуличу, они неоднократно пересекались в сборной Словении.
В минувшем сезоне в матчах АСВ Клемен набирал 6,3 очка, 1,3 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.
Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»
2 комментария