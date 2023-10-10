Александр Щербенев: «Хорошо, что у «Локо» получилось перестроиться и встать на победный путь»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» рассказал о важности победы над (79:71) после двух поражений на старте нового сезона Лиги ВТБ.

– Была далеко не легкая игра. МБА в принципе тяжелый соперник. У них хороший подбор баскетболистов и тренерский штаб, поэтому с ними всегда приходится довольно трудно. Помню, в прошлом сезоне у нас не получалось найти ключи к игре москвичей и мы проигрывали. В общем, настраивались на этот матч очень серьезно, особенно после такого неуверенного старта. После двух поражений в начале сезона должны были реабилитироваться.

Как и ожидалось, матч получился напряженный. Но мы более уверенно, чем соперник, повели себя в концовке встречи и смогли выиграть.

– Можно сказать, что после этой победы эмоциональный груз сброшен?

– Есть такое. Это ничего не значит, но мы выиграли и будем надеяться, что дальше пойдем нужным курсом и темпом. Было, конечно, неприятно после двух поражений. Это так. Так что надо было нам чуть перестроиться и встать на победный путь. Хорошо, что у нас это получилось. Дальше у нас встреча с «Уралмашем» – тоже непростой соперник. Так что будем готовиться и делать все, чтобы продолжать побеждать. Потому что все‑таки должны мы выигрывать практически все матчи

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