Джеймс Харден может принять участие в последнем предсезонном матче против «Атланты»

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» тренируется с командой и выполняет свои обычные бросковые упражнения после тренировки.

Как сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи, Харден увеличивает нагрузку в надежде, что сможет сыграть в заключительном предсезонном матче против «Атланты», который состоится 20 октября.

«Скептики задаются вопросом, не делает ли Харден это только потому, что ожидает обмена», – добавил Помпи.

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