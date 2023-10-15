Джеймс Харден может принять участие в последнем предсезонном матче против «Атланты»
Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден тренируется с командой и выполняет свои обычные бросковые упражнения после тренировки.
Как сообщает журналист The Philadelphia Inquirer Кит Помпи, Харден увеличивает нагрузку в надежде, что сможет сыграть в заключительном предсезонном матче против «Атланты», который состоится 20 октября.
«Скептики задаются вопросом, не делает ли Харден это только потому, что ожидает обмена», – добавил Помпи.
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