«Клипперс» по-прежнему интересен Малкольм Брогдон
«Клипперс» все еще проявляют интерес к разыгрывающему Малкольму Брогдону, который в межсезонье был отправлен из «Бостона» в «Портленд».
Калифорнийцы были близки к приобретению Брогдона летом, но обмен сорвался из-за опасений относительно здоровья 30-летнего баскетболиста.
«Клипперс» также интересуются Джеймсом Харденом из «Филадельфии», но стороны не могут договориться по компенсации за звездного игрока.
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