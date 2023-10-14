«Клипперс» по-прежнему интересен Малкольм Брогдон

«Клипперс» все еще проявляют интерес к разыгрывающему , который в межсезонье был отправлен из «Бостона» в « ».

Калифорнийцы были близки к приобретению Брогдона летом, но обмен сорвался из-за опасений относительно здоровья 30-летнего баскетболиста.

« » также интересуются из «Филадельфии», но стороны не могут договориться по компенсации за звездного игрока.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее