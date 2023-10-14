«Филадельфия» сомневается в том, что «Клипперс» удастся удовлетворить ее запросы по Хардену

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Филадельфия» сомневается в том, что «Клипперс» удастся удовлетворить запросы клуба по звездному защитнику Джеймсу Хардену.

По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Сиксерс» просят за Хардена более высокую цену, чем могут предложить «Клипперс».

«Сиксерс» очень скептически относятся к способности «Клипперс» собрать нужную компенсацию за Хардена в ближайшее время», – отметил Эмик.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» пытаются собрать больше драфт-активов, чтобы улучшить свое июльское предложение по Хардену. Калифорнийцы были готовы отдать за требующего обмен Джеймса пик 1-го раунда, истекающие контракты Маркуса Морриса и Роберта Ковингтона, а также добавить возможность обмена пиками.

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6 комментариев

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никнейм ботвиннег-корчной
ну и до свидания надо тогда сказать, пусть ищут на рынке предложение повыгоднее
+2
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1ntegro
нормальный пакет за 34летнего Хардена, который просит продления по максимален или около того. Фила хочет просрать ещё 1 год Прайма Эмбиида? А они там не боятся, что Джоэл запросит обмен после еще 1-2 провальных сезонов?
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Eskender
Ответ 1ntegro
нормальный пакет за 34летнего Хардена, который просит продления по максимален или около того. Фила хочет просрать ещё 1 год Прайма Эмбиида? А они там не боятся, что Джоэл запросит обмен после еще 1-2 провальных сезонов?
А как два тяжелых форварда-пенсионера на позицию, где уже есть Такер и Харрис + вряд ли высокий пик могут помочь Филе реализовать "прайм Эмбиида" в этом году?
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udod
Ответ 1ntegro
нормальный пакет за 34летнего Хардена, который просит продления по максимален или около того. Фила хочет просрать ещё 1 год Прайма Эмбиида? А они там не боятся, что Джоэл запросит обмен после еще 1-2 провальных сезонов?
что нормального в этом пакете? особенно для прайма Эмбиида
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1ntegro
Ответ Eskender
А как два тяжелых форварда-пенсионера на позицию, где уже есть Такер и Харрис + вряд ли высокий пик могут помочь Филе реализовать "прайм Эмбиида" в этом году?
при чем тут это? это тоже головная боль ГМ Филы, но цель присутствия Хардена в команде, где он быть не хочет и готов в любой момент взорвать раздевалку мне не понятна
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1ntegro
Ответ udod
что нормального в этом пакете? особенно для прайма Эмбиида
в том, чтобы использовать полученные активы и попытаться заполучить в пару к Эмбииду другую звезду, а кого они будут пытаться выменять - это уже другой вопрос.
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