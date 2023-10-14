«Филадельфия» сомневается в том, что «Клипперс» удастся удовлетворить ее запросы по Хардену
«Филадельфия» сомневается в том, что «Клипперс» удастся удовлетворить запросы клуба по звездному защитнику Джеймсу Хардену.
По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Сиксерс» просят за Хардена более высокую цену, чем могут предложить «Клипперс».
«Сиксерс» очень скептически относятся к способности «Клипперс» собрать нужную компенсацию за Хардена в ближайшее время», – отметил Эмик.
Ранее сообщалось, что «Клипперс» пытаются собрать больше драфт-активов, чтобы улучшить свое июльское предложение по Хардену. Калифорнийцы были готовы отдать за требующего обмен Джеймса пик 1-го раунда, истекающие контракты Маркуса Морриса и Роберта Ковингтона, а также добавить возможность обмена пиками.
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