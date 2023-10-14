«Филадельфия» сомневается в том, что «Клипперс» удастся удовлетворить ее запросы по Хардену

« » сомневается в том, что «Клипперс» удастся удовлетворить запросы клуба по звездному защитнику .

По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Сиксерс» просят за Хардена более высокую цену, чем могут предложить « ».

«Сиксерс» очень скептически относятся к способности «Клипперс» собрать нужную компенсацию за Хардена в ближайшее время», – отметил Эмик.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» пытаются собрать больше драфт-активов, чтобы улучшить свое июльское предложение по Хардену. Калифорнийцы были готовы отдать за требующего обмен Джеймса пик 1-го раунда, истекающие контракты Маркуса Морриса и Роберта Ковингтона, а также добавить возможность обмена пиками.

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