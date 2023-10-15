Кеньон Мартин о Хардене: «Он «Ментос» в «Кока-Колу» специально кидает. Если кто-то не поцеловал его в задницу, Джеймс перестанет играть»

Теги Кеньон Мартин Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин объяснил, почему выступает против перехода разыгрывающего Джеймса Хардена в «Клипперс».

«Сделает ли он их лучше как баскетбольную команду? Не лучше, чем они сейчас. Мне нравится Джеймс, но мы говорим о баскетболе. У «Клипперс» нет времени на эксперименты и азартные игры.

Джеймс уже это доказал. Он, *****, «Ментос» в «Кока-Колу» специально кидает. Это вопрос времени перед тем как Харден что-нибудь натворит. Ведь если кто-то не поцеловал его в задницу, Джеймс перестанет играть», – сказал Мартин.

За «Клипперс» играет его сын Мартин-младший.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий