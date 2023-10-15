Кеньон Мартин о Хардене: «Он «Ментос» в «Кока-Колу» специально кидает. Если кто-то не поцеловал его в задницу, Джеймс перестанет играть»

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин объяснил, почему выступает против перехода разыгрывающего в « ».

«Сделает ли он их лучше как баскетбольную команду? Не лучше, чем они сейчас. Мне нравится Джеймс, но мы говорим о баскетболе. У «Клипперс» нет времени на эксперименты и азартные игры.

Джеймс уже это доказал. Он, *****, «Ментос» в «Кока-Колу» специально кидает. Это вопрос времени перед тем как Харден что-нибудь натворит. Ведь если кто-то не поцеловал его в задницу, Джеймс перестанет играть», – сказал Мартин.

За «Клипперс» играет его сын Мартин-младший.

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