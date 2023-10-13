Журналист Fox Sports Бен Моллер: «Портленд» был готов отправить Лилларда в «Майами». Все изменилось после слов его агента, которые не понравились «Блэйзерс»
По мнению журналиста Бена Моллера из Fox Sports, «Блэйзерс» не захотели идти на уступки Дэмиану Лилларду и его агенту Аарону Гудвину, поэтому не стали проводить обмен с «Майами».
Моллер рассказал о своей информации, полученной от анонимных источников в НБА, в четверг в эфире Fox Sports Radio.
«Насколько мне известно, «Портленд» был готов отправить Лилларда в «Майами».
Потом его агент подсуетился и дал несколько комментариев СМИ, которые не понравились высокопоставленным лицам в «Портленде». Именно в этот момент «Блэйзерс» изменили свое решение. Своими словами он опозорил организацию», – сказал Моллер.
О каких словах говорит журналист, непонятно. Летом основным посылом Гудвина был ультиматум, что «Хит» – единственная команда, куда намерен перейти его клиент.
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