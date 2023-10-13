Журналист Fox Sports Бен Моллер: «Портленд» был готов отправить Лилларда в «Майами». Все изменилось после слов его агента, которые не понравились «Блэйзерс»

Теги Майами Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По мнению журналиста Бена Моллера из Fox Sports, «Блэйзерс» не захотели идти на уступки Дэмиану Лилларду и его агенту Аарону Гудвину, поэтому не стали проводить обмен с «Майами».

Моллер рассказал о своей информации, полученной от анонимных источников в НБА, в четверг в эфире Fox Sports Radio.

«Насколько мне известно, «Портленд» был готов отправить Лилларда в «Майами».

Потом его агент подсуетился и дал несколько комментариев СМИ, которые не понравились высокопоставленным лицам в «Портленде». Именно в этот момент «Блэйзерс» изменили свое решение. Своими словами он опозорил организацию», – сказал Моллер.

О каких словах говорит журналист, непонятно. Летом основным посылом Гудвина был ультиматум, что «Хит» – единственная команда, куда намерен перейти его клиент.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tusiel
Лиллард подал на развод с агентом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий