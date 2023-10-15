Премьер-лига. Женщины. «Динамо» играет с «Енисеем», «Ника» примет «Нефтяник»

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московское «Динамо» играет с « », «Ника» примет «Нефтяник».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– Енисей

15 октября. 13:00

Ника – Нефтяник



15 октября. 18:30

Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 2-0, Спарта энд К – 1-2, Самара – 1-2, Енисей – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, – 0-2, Нефтяник – 0-2, Динамо Москва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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