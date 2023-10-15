Премьер-лига. Женщины. «Динамо» играет с «Енисеем», «Ника» примет «Нефтяник»
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московское «Динамо» играет с «Енисеем», «Ника» примет «Нефтяник».
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Енисей
15 октября. 13:00
Ника – Нефтяник
15 октября. 18:30
Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 2-0, Спарта энд К – 1-2, Самара – 1-2, Енисей – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 0-2, Нефтяник – 0-2, Динамо Москва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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