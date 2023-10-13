Премьер-лига. Женщины. МБА встретится со «Спартой энд К»
В пятницу, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги столичная МБА примет «Спарту энд К» из Видного.
Женщины
Премьер-лига
МБА – Спарта энд К
13 октября. 16:00
Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, УГМК – 2-0, МБА – 2-0, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-2, Енисей – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 0-2, Нефтяник – 0-2, Динамо Москва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Уникальный матч Луки с «Реалом». Как Дончича приняли дома, а команда НБА проиграла – репортаж из Мадрида
Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты
Комментарии