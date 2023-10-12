Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет с «Нефтяником», «Самара» – с «Надеждой»

Теги результаты УГМК жен Надежда жен Динамо Курск жен чемпионат России жен Енисей жен Самара жен Нефтяник жен Баскетбол

В четверг, 12 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.

УГМК сыграет с «Нефтяником», «Самара» – с «Надеждой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

УГМК – Нефтяник

11 октября. 16:00

Самара – Надежда

11 октября. 16:00

Динамо Курск – Енисей

11 октября. 16:00

Положение команд:  Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, МБА – 2-0, УГМК – 1-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-1, Динамо Новосибирск – 1-2, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-2, Динамо Москва – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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