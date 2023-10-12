Премьер-лига. Женщины. УГМК сыграет с «Нефтяником», «Самара» – с «Надеждой»
В четверг, 12 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут три матча.
УГМК сыграет с «Нефтяником», «Самара» – с «Надеждой».
Женщины
Премьер-лига
УГМК – Нефтяник
11 октября. 16:00
Самара – Надежда
11 октября. 16:00
Динамо Курск – Енисей
11 октября. 16:00
Положение команд: Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, МБА – 2-0, УГМК – 1-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-1, Динамо Новосибирск – 1-2, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-2, Динамо Москва – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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