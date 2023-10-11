Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Новосибирска

Теги результаты Динамо Москва жен Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Баскетбол

В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Новосибирска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Динамо Москва – Динамо Новосибирск

11 октября. 16:00

Положение команд:  Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, МБА – 2-0, УГМК – 1-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-1, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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