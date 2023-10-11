Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Новосибирска
В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Новосибирска.
Женщины
Премьер-лига
Динамо Москва – Динамо Новосибирск
11 октября. 16:00
Положение команд: Динамо Курск – 2-0, Надежда – 2-0, МБА – 2-0, УГМК – 1-0, Енисей – 1-1, Спарта энд К – 1-1, Самара – 1-1, Нефтяник – 0-1, Ника – 0-2, Динамо Москва – 0-2, Динамо Новосибирск – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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