Кайл Курич: «Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. На ум приходят Сергей Карасев и Никола Миротич»

Защитник « » назвал сильных тренеров и игроков, с которыми вместе работал и выступал за одну команду.

– Могли бы назвать трех лучших тренеров в своей карьере?

– Это непростой вопрос. Давайте попробуем разделить. и Светислав Пешич дали мне очень многое в плане уверенности в себе, – в плане тактики. У Рика Питино я научился многим фундаментальным вещам, осознал, насколько важны нюансы. С Хави Паскуалем мы только начали, но я уверен, что вынесу много пользы от общей работы с этим специалистом.

– Летом было много разговоров о том, что Ясикявичюс продолжит свою тренерскую карьеру в НБА. Как считаете, у него есть качества, чтобы когда-нибудь возглавить один из клубов?

– Честно, я не знаю. В НБА происходит очень много непредсказуемых вещей, в том числе при назначении главных тренеров. Думаю, что Шарас готов к любому вызову. Он фанат тренерской работы и может еще многого достичь.

– Могли бы назвать самого сильного партнера, с которым вы играли в Европе?

– Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. Кто первый приходит на ум? и Никола Миротич.

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