Кайл Курич: «Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. На ум приходят Сергей Карасев и Никола Миротич»
Защитник «Зенита» Кайл Курич назвал сильных тренеров и игроков, с которыми вместе работал и выступал за одну команду.
– Могли бы назвать трех лучших тренеров в своей карьере?
– Это непростой вопрос. Давайте попробуем разделить. Василий Карасев и Светислав Пешич дали мне очень многое в плане уверенности в себе, Шарунас Ясикявичюс – в плане тактики. У Рика Питино я научился многим фундаментальным вещам, осознал, насколько важны нюансы. С Хави Паскуалем мы только начали, но я уверен, что вынесу много пользы от общей работы с этим специалистом.
– Летом было много разговоров о том, что Ясикявичюс продолжит свою тренерскую карьеру в НБА. Как считаете, у него есть качества, чтобы когда-нибудь возглавить один из клубов?
– Честно, я не знаю. В НБА происходит очень много непредсказуемых вещей, в том числе при назначении главных тренеров. Думаю, что Шарас готов к любому вызову. Он фанат тренерской работы и может еще многого достичь.
– Могли бы назвать самого сильного партнера, с которым вы играли в Европе?
– Я играл со многими ребятами, которых можно назвать баскетболистами экстра-класса. Кто первый приходит на ум? Сергей Карасев и Никола Миротич.
Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»
«Робости вообще никакой. «Самара» готова сражаться с любым соперником». Интервью с Ксенией Кунаковой
Комментарии