Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Нанси», «Шоле» – «Монако»

Теги результаты Нанси чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Метрополитан Шоле Монако Париж Баскетбол

В воскресенье, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Виллербан» примет «Нанси», «Шоле» – «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ Виллербан – Нанси
Дата проведения
8 октября, 15.30, «Астробаль»
Онлайн матча

Шоле – Монако
Дата проведения
8 октября, 17.30, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Париж – Метрополитан
Дата проведения
8 октября, 20.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Шоле – 3-0, Бурк – 5-1, Париж – 4-1, Нанси – 3-1, Нантер – 4-2, Лимож – 4-2, Виллербан – 3-2, Сен-Кантен – 3-2, Элан Шалон – 3-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-4, Блуа – 2-4, Роанн – 2-4, Страсбур – 1-3, Ле-Портель – 1-5, Метрополитан – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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