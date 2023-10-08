Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Нанси», «Шоле» – «Монако»
В воскресенье, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.
«Виллербан» примет «Нанси», «Шоле» – «Монако».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 октября, 15.30, «Астробаль»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.30, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 8 октября, 20.00, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Монако – 5-0, Шоле – 3-0, Бурк – 5-1, Париж – 4-1, Нанси – 3-1, Нантер – 4-2, Лимож – 4-2, Виллербан – 3-2, Сен-Кантен – 3-2, Элан Шалон – 3-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-4, Блуа – 2-4, Роанн – 2-4, Страсбур – 1-3, Ле-Портель – 1-5, Метрополитан – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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