Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Нанси», «Шоле» – «Монако»

В воскресенье, 10 октября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

« » примет «Нанси», «Шоле» – «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Монако Дата проведения 8 октября, 17.30, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: – 5-0, Шоле – 3-0, – 5-1, – 4-1, Нанси – 3-1, – 4-2, Лимож – 4-2, Виллербан – 3-2, Сен-Кантен – 3-2, – 3-3, Ле-Ман – 3-3, Дижон – 2-4, Блуа – 2-4, Роанн – 2-4, Страсбур – 1-3, Ле-Портель – 1-5, Метрополитан – 0-5, Гравлин-Дюнкерк – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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