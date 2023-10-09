Защитник « » рассказал о том, как будет находить общий язык с новыми одноклубниками и .

«Всем нужно будет меняться. Всем нужно будет подстраиваться. Важно будет пойти на небольшие жертвы.

Мы неэгоистичные ребята. Все мы хотим играть в баскетбол, все мы хотим побеждать», – заявил Бил.

Букер, Дюрэнт и Бил набрали на троих 35 очков в первом предсезонном матче с «Детройтом».

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?