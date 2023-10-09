Брэдли Бил о совместной игре с Дюрэнтом и Букером: «Все будут подстраиваться, меняться и жертвовать»
Защитник «Финикса» Брэдли Бил рассказал о том, как будет находить общий язык с новыми одноклубниками Кевином Дюрэнтом и Девином Букером.
«Всем нужно будет меняться. Всем нужно будет подстраиваться. Важно будет пойти на небольшие жертвы.
Мы неэгоистичные ребята. Все мы хотим играть в баскетбол, все мы хотим побеждать», – заявил Бил.
Букер, Дюрэнт и Бил набрали на троих 35 очков в первом предсезонном матче с «Детройтом».
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