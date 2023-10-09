Букер, Дюрэнт и Бил набрали на троих 35 очков в предсезонном матче с «Детройтом»

Теги предсезонные матчи Детройт Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Брэдли Бил Девин Букер Баскетбол

НБА выложила видео с игрой звезд «Финикса» Девина Букера, Кевина Дюрэнта и Брэдли Била в предсезонном матче с «Детройтом» (130:126 ОТ).

Букер (12 очков, 2 передачи), Дюрэнт (12 очков, 3 подбора) и Бил (11 очков, 4 подбора и 3 передачи) набрали на троих 35 очков.

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4 комментария

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Esportivo
Ответ Роман Ефимов
Ну и как оценивать эту новость? Был бы это регулярный сезон, можно было бы сказать что биг-трио облажались. Но это предсезонка - во всех командах лидеры абсолютно не напрягаются и практически не набирают очки.
Они сыграли толком одну четверть) в которой команда набрала почти 50 очков с процентом 85)
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Роман Ефимов
Ну и как оценивать эту новость? Был бы это регулярный сезон, можно было бы сказать что биг-трио облажались. Но это предсезонка - во всех командах лидеры абсолютно не напрягаются и практически не набирают очки.
0
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Fronda
Новость все же неполная. Три лидера Финикса отыграли на всех лишь 42 минуты. Всего на 4 больше, чем, например, один Томпсон из Дейтрота (новичок, 5-й номер драфта 2023). Суммарная полезность Букера, Билла и Дюранта в матче: +45.
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Роман Ефимов
Ответ Esportivo
Они сыграли толком одну четверть) в которой команда набрала почти 50 очков с процентом 85)
Вот вот. Я об этом и говорю. Вместо того что вы написали, журналюги делают такой заголовок.
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