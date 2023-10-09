выложила видео с игрой звезд « » , и в предсезонном матче с «Детройтом» (130:126 ОТ).

Букер (12 очков, 2 передачи), Дюрэнт (12 очков, 3 подбора) и Бил (11 очков, 4 подбора и 3 передачи) набрали на троих 35 очков.

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Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?