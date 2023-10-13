Крис Хэйнс считает, что «Санз» нужен разыгрывающий: «Пока обязанности взяли на себя Букер и Бил»

« » нужно усиление на позиции «первого» номера, заявил инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс в эфире подкаста #thisleague UNCUT.

«Они пытаются распределить обязанности разыгрывающего между и . И это план на начало сезона, согласно которому эти двое будут делить между собой эту роль», – сказал Хэйнс.

Инсайдер Марк Стейн добавляет, что «Санз» по-прежнему пытаются выменять Ти Джей Макконнелла у «Индианы».

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Перемен! «Оклахома»