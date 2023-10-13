Крис Хэйнс считает, что «Санз» нужен разыгрывающий: «Пока обязанности взяли на себя Букер и Бил»
«Финиксу» нужно усиление на позиции «первого» номера, заявил инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс в эфире подкаста #thisleague UNCUT.
«Они пытаются распределить обязанности разыгрывающего между Брэдли Билом и Девином Букером. И это план на начало сезона, согласно которому эти двое будут делить между собой эту роль», – сказал Хэйнс.
Инсайдер Марк Стейн добавляет, что «Санз» по-прежнему пытаются выменять Ти Джей Макконнелла у «Индианы».
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