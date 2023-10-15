Адриатическая лига. «Борац Чачак» встретится с «Црвеной Звездой»
В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги «Борац Чачак» встретится с «Црвеной Звездой».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Hala Borac»
Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-0, Студентски Центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, ФМП Сербия – 1-1, КРКА Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Цибона Хорватия – 0-3, Сплит Хорватия – 0-3, Морнар Бар Черногория – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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