Адриатическая лига. «Борац Чачак» встретится с «Црвеной Звездой»

В воскресенье, 15 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги «Борац Чачак» встретится с «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-0, Студентски Центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, ФМП Сербия – 1-1, КРКА Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 0-2, Цибона Хорватия – 0-3, Сплит Хорватия – 0-3, Морнар Бар Черногория – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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