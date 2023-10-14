Адриатическая лига. «Цедевит-Олимпия» – «Сплит», «Партизан» сыграет с «Цибоной» и другие матчи

Теги результаты Цибона Партизан Цедевита-Олимпия Адриатическая лига Будучность КРКА Сплит Игокеа Студентски центар Баскетбол

В субботу, 14 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут четыре матча.

Словенская «Цедевит-Олимпия» примет хорватский «Сплит», сербский «Партизан» сыграет с хорватской «Цибоной»

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цедевита Олимпия – Сплит
Дата проведения
14 октября, 16.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Игокеа – Студентски центар
Дата проведения
14 октября, 18.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Онлайн матча

Будучность – КРКА
Дата проведения
14 октября, 20.00, «Морача»
Онлайн матча

Партизан – Цибона
Дата проведения
14 октября, 22.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Студентски Центар Черногория – 2-0, Будучность Черногория – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, КРКА Словения – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1, ФМП Сербия – 1-1, Задар Хорватия – 1-2, Цибона Хорватия – 0-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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