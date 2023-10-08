Адриатическая лига. «Партизан» в гостях у КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цедевитой-Олимпия»

В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги пройдут два матча.

В сербско-словенских противостояниях «Партизан» в гостях сыграет с КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цедевитой-Олимпия».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

КРКА – Партизан Дата проведения 8 октября, 17.00, «Športna dvorana Leona Štuklja» Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Студентски Центар Черногория – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, Партизан Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-1, Задар Хорватия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Подписание Дарио Шарича решает одну из главных дилемм «Уорриорс»

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА