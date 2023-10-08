Адриатическая лига. «Партизан» в гостях у КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цедевитой-Олимпия»

Теги результаты Партизан Цедевита-Олимпия Црвена Звезда Адриатическая лига КРКА Баскетбол

В воскресенье, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги пройдут два матча.

В сербско-словенских противостояниях «Партизан» в гостях сыграет с КРКА, «Црвена Звезда» встретится с «Цедевитой-Олимпия».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

КРКА – Партизан
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Športna dvorana Leona Štuklja»
Онлайн матча

Црвена Звезда – Цедевита Олимпия
Дата проведения
8 октября, 20.45, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Будучность Черногория – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 1-0, Студентски Центар Черногория – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Борац Чачак Сербия – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, Партизан Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Морнар Бар Черногория – 0-1, Задар Хорватия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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