Адриатическая лига. «Задар» примет «Морнар Бар»
В пятницу, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Задар» примет черногорский «Морнар Бар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Студентски Центар Черногория – 2-0, Будучность Черногория – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, КРКА Словения – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1, ФМП Сербия – 1-1, Задар Хорватия – 0-2, Цибона Хорватия – 0-2, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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