Адриатическая лига. «Студентски Центар» – «Задар», «Цибона» встретится с ФМП

В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги черногорский «Студентски Центар» примет хорватский «Задар», хорватская «Цибона» встретится с сербским ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цибона – ФМП Дата проведения 9 октября, 21.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović» Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, КРКА Словения – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1,Студентски Центар Черногория – 1-0, ФМП Сербия – 0-1, Задар Хорватия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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