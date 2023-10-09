Адриатическая лига. «Студентски Центар» – «Задар», «Цибона» встретится с ФМП

Теги результаты Цибона Адриатическая лига Задар ФМП Студентски центар Баскетбол

В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Студентски Центар» примет хорватский «Задар», хорватская «Цибона» встретится с сербским ФМП.

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Студентски центар – Задар
Дата проведения
9 октября, 19.00
Онлайн матча

Цибона – ФМП
Дата проведения
9 октября, 21.00, «Košarkaški centar Dražen Petrović»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Црвена Звезда Сербия – 2-0, Будучность Черногория – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, КРКА Словения – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1,Студентски Центар Черногория – 1-0,  ФМП Сербия – 0-1, Задар Хорватия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Мега Сербия – 0-2, Сплит Хорватия – 0-2, Морнар Бар Черногория – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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