Майлз Бриджес тренируется с «Шарлотт»
Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес продолжает тренироваться на паркете организации после того, как сдался полиции за нарушение защитного предписания.
Бриджес сначала опубликовал фотографию из зала «Хорнетс», а затем в соцсети появилось видео с командной тренировки.
Ранее баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа, намекнув, что сам является жертвой сложившейся ситуации.
25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении защитного предписания, выданного его бывшей жене как жертве домашнего насилия.
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