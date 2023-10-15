Майлз Бриджес тренируется с «Шарлотт»

Форвард « » продолжает тренироваться на паркете организации после того, как сдался полиции за нарушение защитного предписания.

Бриджес сначала опубликовал фотографию из зала «Хорнетс», а затем в соцсети появилось видео с командной тренировки.

Ранее баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа, намекнув, что сам является жертвой сложившейся ситуации.

25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении защитного предписания, выданного его бывшей жене как жертве домашнего насилия.

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