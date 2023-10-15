Майлз Бриджес тренируется с «Шарлотт»

Теги Шарлотт НБА видео Майлз Бриджес Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес продолжает тренироваться на паркете организации после того, как сдался полиции за нарушение защитного предписания.

Бриджес сначала опубликовал фотографию из зала «Хорнетс», а затем в соцсети появилось видео с командной тренировки.

Ранее баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа, намекнув, что сам является жертвой сложившейся ситуации.

25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении защитного предписания, выданного его бывшей жене как жертве домашнего насилия.

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