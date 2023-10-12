Ордер на арест был выдан на имя Майлза Бриджеса за нарушение защитного предписания бывшей жены

Теги происшествия Шарлотт НБА Майлз Бриджес Баскетбол

Сегодня был выдан ордер на арест легкого форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса в связи с предыдущим инцидентом, связанным с домашним насилием, сообщает WSOCTV.

По данным офиса шерифа и судебного секретаря округа Мекленбург, ситуация не связана с новыми обвинениями в физическом насилии и связана с нарушением охранного ордера.

В полицейском отчете об инциденте говорится, что у предполагаемой жертвы – матери детей Бриджеса Мишель Джонсон – было разбито лобовое стекло машины, а появление Бриджеса на месте происшествия нарушило ее защитное предписание.

Инцидент, как утверждается, произошел в доме Джонсон.

Форвард пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Бриджес не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

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3 комментария

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Daff Rogers
Как можно быть такие раздалбаем
+10
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banderos
Туда же. К Каю Джонсону.
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Сергей Ратников
походу закончился пацан. печально
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