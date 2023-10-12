Ордер на арест был выдан на имя Майлза Бриджеса за нарушение защитного предписания бывшей жены

Сегодня был выдан ордер на арест легкого форварда « » в связи с предыдущим инцидентом, связанным с домашним насилием, сообщает WSOCTV.

По данным офиса шерифа и судебного секретаря округа Мекленбург, ситуация не связана с новыми обвинениями в физическом насилии и связана с нарушением охранного ордера.

В полицейском отчете об инциденте говорится, что у предполагаемой жертвы – матери детей Бриджеса Мишель Джонсон – было разбито лобовое стекло машины, а появление Бриджеса на месте происшествия нарушило ее защитное предписание.

Инцидент, как утверждается, произошел в доме Джонсон.

Форвард пропустил весь прошлый сезон после того, как летом 2022 года ему было предъявлено обвинение в домашнем насилии. Бриджес не признал вину и отбывает трехлетний испытательный срок.

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