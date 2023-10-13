Стали известны новые подробности о недавно выписанном ордере на арест форварда « » Майлза Бриджеса.

В повестке 25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении охранного ордера.

Бриджес, который из-за обвинений в домашнем насилии пропустил весь сезон-22/23, намекнул, что сам является жертвой ситуации. Баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа.

Депп ранее выиграл дело о клевете у бывшей супруги Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

Соцсети Майлза Бриджеса