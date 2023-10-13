Майлз Бриджес поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение Джонни Деппа
Стали известны новые подробности о недавно выписанном ордере на арест форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса.
В повестке 25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении охранного ордера.
Бриджес, который из-за обвинений в домашнем насилии пропустил весь сезон-22/23, намекнул, что сам является жертвой ситуации. Баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа.
Депп ранее выиграл дело о клевете у бывшей супруги Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии.
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Соцсети Майлза Бриджеса
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