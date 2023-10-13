Майлз Бриджес поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение Джонни Деппа

Теги Шарлотт НБА фото соцсети Майлз Бриджес Джонни Депп Баскетбол

Стали известны новые подробности о недавно выписанном ордере на арест форварда «Шарлотт» Майлза Бриджеса.

В повестке 25-летнему Бриджесу предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми, нанесении ущерба личному имуществу и нарушении охранного ордера.

Бриджес, который из-за обвинений в домашнем насилии пропустил весь сезон-22/23, намекнул, что сам является жертвой ситуации. Баскетболист поменял фотографию в профиле социальной сети, поставив изображение известного актера Джонни Деппа.

Депп ранее выиграл дело о клевете у бывшей супруги Эмбер Херд, которая обвинила его в домашнем насилии.

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Соцсети Майлза Бриджеса

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2 комментария

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Райли Карри
эМдЖей все сделал вовремя
+1
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+1
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Сергей Ратников
он имел в виду что он Дэз Диллинджер 😁😁😁
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0
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