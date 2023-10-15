29 очков Анферни Саймонса не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Ютой» Лаури Маркканена

«Юта» обыграла « » в домашнем предсезонном матче – 138:133.

Самым результативным игроком «Блэйзерс» стал , отметившийся 29 очками и 12 из 15 точными попаданиями с игры за 24 минуты на паркете (5 из 8 трехочковых).

У «Джазз» Лаури Марканен набрал 26 очков и сделал 9 подборов при 9 из 12 с игры (25 минут на площадке).

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