Анферни Саймонс о Лилларде: «Надеялся, что однажды попрошу у него майку с автографом, когда он завершит карьеру в «Портленде»

Атакующий защитник « » высказался о ситуации вокруг разыгрывающего команды , который запросил обмен после драфта-2023.

«Как я всегда говорил, я никогда не ввязываюсь в дела, которые не касаются меня напрямую. Поэтому, что бы ни говорилось в СМИ, я тоже мало что знаю. Говорят, что он запросил обмен. Очевидно, что у нас с Дэймом близкие отношения. Всегда буду поддерживать Лилларда, что бы он ни решил делать, он всегда будет «семьей» для меня.

Конечно, это будет грустный день. Я надеялся, что однажды попрошу у него майку с автографом, когда он завершит карьеру в «Портленде». Если он окажется в другом месте, мне придется попросить об этом раньше. Он многому научил меня в игре, в том, как быть профессионалом, как вести себя в определенных ситуациях, как относиться к успеху.

Понятно, что этих уроков будет не хватать. Надеюсь, что передам все то, чему он меня научил, другим молодым игрокам. Всегда нужно передавать знания остальным. Так говорило большинство моих знакомых из », – сказал Саймонс.

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