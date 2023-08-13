Анферни Саймонс о Хендерсоне: «Он так же хорош, как о нем и говорят»

Теги Портленд НБА Анферни Саймонс Скут Хендерсон Баскетбол

Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс остался впечатлен навыками третьего номера драфта-2023 Скута Хендерсона.

«Скут – отличный молодой игрок. Мы уже пару раз тренировались вместе здесь, и он так же хорош, как о нем и говорят. Очень хороший игрок.

Понимает игру на высоком уровне, особенно для его возраста. Знаете, я думаю как и все остальные – он будет очень хорошим игроком», – сказал Саймонс в разговоре с прессой.

Саймонс проводит свой баскетбольный лагерь для детей в Бивертоне, расположенном в 11 км от Портленда.

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