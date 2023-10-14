Дражен Анзулович о матче с МБА: «Важно сыграть намного лучше и сильнее, чем против «Руны»

Теги Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара МБА Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ против МБА.

«Очень сложная игра для нас. Мы смотрели последние матчи московской команды, да и сами встречались с ними в предсезонный период. Для нас будет очень важно сыграть лучше, намного лучше и сильнее, чем мы сыграли предыдущий матч против «Руны».

Команда готова к матчу и хочет показать хорошую игру, чтобы порадовать наших болельщиков. Надеемся показать на площадке все самое лучшее и добиться в итоге хорошего результата», – заявил Анзулович.

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