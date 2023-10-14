Дражен Анзулович о матче с МБА: «Важно сыграть намного лучше и сильнее, чем против «Руны»

Главный тренер «Самары» оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ против .

«Очень сложная игра для нас. Мы смотрели последние матчи московской команды, да и сами встречались с ними в предсезонный период. Для нас будет очень важно сыграть лучше, намного лучше и сильнее, чем мы сыграли предыдущий матч против «Руны».

Команда готова к матчу и хочет показать хорошую игру, чтобы порадовать наших болельщиков. Надеемся показать на площадке все самое лучшее и добиться в итоге хорошего результата», – заявил Анзулович.

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