Билли Донован: «Не уверен, что распределение нагрузки предотвращает травмы»

Теги Чикаго НБА Билли Донован Баскетбол

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован заявил, что «распределение нагрузки» — это скорее «управление графиком игроков», чем предотвращение травм.

«Я не уверен, что распределение нагрузки так уж сильно связано с травмами. Когда какой-то игрок устает, для него составляется график. Иногда игроку сложно без отдыха вернуться на тот уровень, на котором он привык играть. 

В расписании бывают моменты, когда вы знаете, что этот 10-дневный или двухнедельный период будет трудным из-за того, как составлен выездной тур, бэк-ту-бэки и тому подобное. Я думаю, что НБА получила информацию, что распределение нагрузки не обязательно предотвращает травмы», – сказал Донован.

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