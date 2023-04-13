Билли Донован: «Экстраординарная игра Зака Лавина дала нам жизнь и надежду»

Теги Чикаго Торонто НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован отметил игру защитника Зака Лавина во второй половине победного матча плей-ин против «Торонто» (109:105).

«Нам было бы очень трудно выиграть этот матч, если бы Зак не сделал то, что он сделал в третьей и четвертой четвертях. Он показал экстраординарную игру. Она дала нам жизнь и надежду.

Когда вернулись в игру, многие парни проявили себя. Но я отдаю должное Заку, его настрой позволил нам вернуться в игру», – сказал тренер.

Лавин набрал 32 очка во второй половине и завершил встречу с 39 очками. «Буллс» отыграли отставание в 19 очков.

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