Билли Донован об удалении Вучевича: «Как они могут дать ему «технический», если Вучевич говорил по-сербски? Он же мог позвать их поужинать в воскресенье вечером»

Главный тренер « » отшутился по поводу удаления центрового команды в матче с « » (118:110).

«Я был удивлен, потому что не понимаю, как они могут дать ему «технический», если Вучевич говорил по-сербски? Он же мог спросить их, не хотят ли они пойти поужинать в воскресенье вечером.

Когда все случилось, я сразу подумал про технические фолы. И в разговоре с cудьей Тони Бразерсом – а я очень уважаю их бригаду – они посчитали, что после первого фола прошло достаточно времени, чтобы Никола отошел. Он этого не сделал. У меня нет никаких вопросов к арбитрам в данный момент», – поделился Донован.

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