Бен Симмонс находится в «фантастической форме»

Журналист ESPN Марк Джонс рассказал, что разыгрывающий « » решил проблемы со здоровьем и подходит к сезону полностью готовым.

Как пишет Джонс, который стал свидетелем его тренировки, Симмонс находится в «фантастической форме».

Журналист отмечает, что австралиец этим летом провел «много времени» с главным тренером , а также партнерами по команде ’Нилом и , приложив фото.

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