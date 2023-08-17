Бен Симмонс находится в «фантастической форме»
Журналист ESPN Марк Джонс рассказал, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс решил проблемы со здоровьем и подходит к сезону полностью готовым.
Как пишет Джонс, который стал свидетелем его тренировки, Симмонс находится в «фантастической форме».
Журналист отмечает, что австралиец этим летом провел «много времени» с главным тренером Жаком Воном, а также партнерами по команде Ройсом О’Нилом и Деннисом Смитом, приложив фото.
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