Бен Симмонс находится в «фантастической форме»

Теги Бруклин Жак Вон НБА Бен Симмонс Деннис Смит Ройс О'Нил Баскетбол

Журналист ESPN Марк Джонс рассказал, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс решил проблемы со здоровьем и подходит к сезону полностью готовым.

Как пишет Джонс, который стал свидетелем его тренировки, Симмонс находится в «фантастической форме».

Журналист отмечает, что австралиец этим летом провел «много времени» с главным тренером Жаком Воном, а также партнерами по команде Ройсом О’Нилом и Деннисом Смитом, приложив фото.

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3 комментария

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Alex Ershov
Ну да, еще должно быть видео где он трехи льет. Почему-то всегда на пике формы в августе. С октября и расслабиться можно
+5
0
+5
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ДИКАНЬ
Неношенная форма всегда как новая )
+2
0
+2
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Никола Тесла
Ждем видео
+1
0
+1
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